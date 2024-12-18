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Premiera A3S/A3S(W): обновление ПО


18.12.2024 12:19

 

 

Фирма ММС, владелец торговой марки Premiera и разработчик продукции бренда, объявляет о выпуске нового программного обеспечения для усилителей Premiera A3S/A3S(W). Новая версия ПО (v.1.6) обеспечивает полную синхронизацию управления громкостью усилителя с приложениями. При изменении громкости на усилителе (с помощью регулятора громкости или пульта дистанционного управления) индикация уровня громкости в приложении Audiosystem и в иных приложениях, совместимых с Premiera A3S/A3S(W), отображается синхронно с изменением громкости на самом усилителе.

 

Ниже приводим инструкцию по обновлению программного обеспечения усилителей Premiera A3S; в устройствах модели Premiera A3S(W) прошивка уже предустановлена, поэтому обновлять её не нужно. Если при установке обновлённого ПО у вас возникли сложности, вы можете обратиться к специалистам компании ММС.

 

Чтобы обновить прошивку усилителя, необходимо скачать актуальную версию на флешку, предварительно отформатировав карту глубоким форматированием FAT32 (важно: форматирование USB FLASH под MS DOS (FAT) на MAC OS, возможно, не даст результата – диск не будет обнаружен устройством). Рекомендуется использовать новую флешку небольшого объёма (до 1 Гб). Далее следует вставить флешку в порт на задней панели усилителя и одновременно нажать кнопки USB B/STR (16) и «назад» (19), удерживая их в течение пяти секунд. Все кнопки сначала начнут мигать, затем загорятся постоянно на одну-две секунды, после чего усилитель автоматически перейдёт в режим ожидания. Это означает, что обновление прошло успешно. Для сброса настроек и возврата к заводским необходимо одновременно нажать на лицевой панели усилителя кнопки USB A/HDMI (15) и «вперёд» (20), удерживая их в течение пяти секунд. Реакция устройства должна быть такой же, как описано выше.


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