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Premiera: аксессуары для ухода за винилом


14.02.2024 10:20

 

 

Один из старейших российских дистрибьюторов Hi-Fi и High End компонентов, компания MMS, расширяет ассортимент. Некоторое время назад в её дистрибьюторском портфолио появился новый бренд – Premiera. Под этой торговой маркой, права на которую принадлежат акционерному обществу «Фирма «ММС», выпускаются оригинальные высокотехнологичные аудиоустройства: продукция Car Multimedia; профессиональные усилители, акустические системы и стримеры; Hi-Fi аппаратура базового уровня, в том числе проигрыватели виниловых дисков.

 

Последние относятся к серии фирменных устройств Elementary. В ней также представлены всевозможные аксессуары для ухода за винилом, которые порадуют отечественных аудиофилов высоким качеством и доступными ценами. В числе новинок – средства для сухой и влажной очистки иглы звукоснимателя. Например, набор, в который входит очищающая жидкость и антистатическая щёточка. Первая обеспечивает деликатную и одновременно глубокую очистку иглы картриджа от загрязнений. Вторая является эффективным средством для удаления пыли или быстрой очистки иглы непосредственно перед прослушиванием пластинки. Можно приобрести отдельно щётку для чистки самих виниловых дисков, в том числе с усиленным антистатическим эффектом, и очищающий гель.  

 

Кроме того, под брендом Premiera выпускаются коврики (слипматы) для проигрывателей виниловых дисков, изготовленные из резины, пробки, замши и пр., а также внутренние вкладыши-конверты из хлопковой бумаги, ПВД или полиэтилена – они рассчитаны на 12-дюймовые виниловые пластинки и продаются комплектами по 20 шт.

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