Premiera: больше аксессуаров для винила

21.08.2025 14:26

Российский бренд Premiera расширил перечень выпускаемых аксессуаров для проигрывателей виниловых дисков. Любители винилового звука могут купить прижим для пластинок – предлагается две модели на выбор, антирезонансные резиновые ножки (трёх размеров) и электронные весы для настройки прижимной силы тонарма.

Оба прижима (клэмпа) – со встроенными уровнями для контроля горизонтального положения основания проигрывателя. Прижим увеличивает сцепление пластинки и опорного диска проигрывателя за счет дополнительной механической нагрузки. Он улучшает демпфирование и компенсирует неровности виниловых пластинок. В ассортименте аксессуаров Premiera представлены серебристый прижим весом 277 г (диаметр 76 мм, высота 34 мм) и более тяжёлый и крупный (305 г, диаметр 80 мм, высота 37 мм) прижим чёрного цвета.

Резиновые ножки, использование которых позволяет снизить вибрации и резонансы, имеют форму четырехугольной усечённой пирамиды, с квадратными верхом и основанием. В комплект входят четыре ножки. Размеры: большой (высота 40 мм, основание со стороной 62 мм, верх со стороной 41 мм), средний (27 мм, 52 мм, 35 мм), малый (17 мм, 32 мм, 22 мм). Электронные весы имеют широкий диапазон измерений (от 0,01 г до 200 г) и высокую точность (0,01 г). Если прибор не используется в течение более 60 секунд, он автоматически выключается.



