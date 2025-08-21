ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Premiera: больше аксессуаров для винила


21.08.2025 14:26

 

 

Российский бренд Premiera расширил перечень выпускаемых аксессуаров для проигрывателей виниловых дисков. Любители винилового звука могут купить прижим для пластинок – предлагается две модели на выбор, антирезонансные резиновые ножки (трёх размеров) и электронные весы для настройки прижимной силы тонарма.

 

Оба прижима (клэмпа) – со встроенными уровнями для контроля горизонтального положения основания проигрывателя. Прижим увеличивает сцепление пластинки и опорного диска проигрывателя за счет дополнительной механической нагрузки. Он улучшает демпфирование и компенсирует неровности виниловых пластинок. В ассортименте аксессуаров Premiera представлены серебристый прижим весом 277 г (диаметр 76 мм, высота 34 мм) и более тяжёлый и крупный (305 г, диаметр 80 мм, высота 37 мм) прижим чёрного цвета.

 

Резиновые ножки, использование которых позволяет снизить вибрации и резонансы, имеют форму четырехугольной усечённой пирамиды, с квадратными верхом и основанием. В комплект входят четыре ножки. Размеры: большой (высота 40 мм, основание со стороной 62 мм, верх со стороной 41 мм), средний (27 мм, 52 мм, 35 мм), малый (17 мм, 32 мм, 22 мм). Электронные весы имеют широкий диапазон измерений (от 0,01 г до 200 г) и высокую точность (0,01 г). Если прибор не используется в течение более 60 секунд, он автоматически выключается.

Связанные новости:
 ЭлементаЛЬно, Pro-Ject! - 07.08.2025 16:54
 Новое ПО V1.03 для усилителей PREMIERA A1VU  - 11.07.2025 15:58
 Premiera: профессиональное усиление - 09.07.2025 15:31
 Архитектурная акустика Premiera - 30.06.2025 14:18
 Очень чистый винил… - 16.06.2025 18:13
 Premiera: настоящий звук и новый сайт - 02.06.2025 14:19
 Старина и современность Bang & Olufsen - 28.05.2025 13:50
 Hi-Fi шумоизолятор English Electric EE1 Plus - 21.02.2025 02:47
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007