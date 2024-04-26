Premiera для профессионалов: сабвуферы серии DC

26.04.2024 15:19

В линейке профессиональных аудиокомпонентов, выпускаемых под брендом Premiera (торговая марка, принадлежащая российскому дистрибьютору MMS Cinema), некоторое время назад появились три новые модели сабвуферов: пассивный DC112SPB, компактный DC110SAB со встроенным усилителем и ещё одна активная модель, двенадцатидюймовый DC112SAB.



DC112SPB – доступный по цене сабвуфер, который оснащается 12-дюймовым басовым драйвером с диффузором из спрессованной целлюлозы, пропитанной упрочняющим составом. Корпус – со щелевым фазоинвертором с центральной проставкой. Сабвуфер можно устанавливать вплотную к стене: винтовые кабельные зажимы расположены в углублении на задней панели. Чувствительность 95 дБ, максимальный уровень звукового давления 124 дБ, диапазон воспроизводимых частот 22 Гц – 260 Гц, сопротивление 8 Ом. Рекомендуемая мощность усилителя: до 400 Вт.



Компактный Premiera DC110SAB оснащается встроенным 300-ваттным усилителем. При создании сабвуфера применена высокоэффективная схема с низким тепловыделением, благодаря чему разработчикам не понадобилось дополнять конструкцию радиатором охлаждения усилителя. Небольшое устройство, несмотря на свои довольно скромные размеры, отличается чёткостью, точностью и чистотой баса. Характеристики модели: 25-260 Гц, 94 дБ, 121 дБ SPL, 4 Ом.



Ещё одна модель в серии – активный 30-сантиметровый сабвуфер Premiera DC112SAB. По акустическим параметрам он полностью совпадает с пассивной версией DC112SPB, а встроенный усилитель вдвое мощнее, чем в компактном DC110SAB. Это универсальное устройство, которое благодаря разнообразию предусмотренных настроек можно интегрировать и в кинотеатральный комплект, и в музыкальную систему конфигурации 2.1. Однако лучше всего сабвуфер проявит себя в домашнем кинозале большой площади.



