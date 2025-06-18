Premiera: «единичка с глазами»

18.06.2025 14:45

Ассортимент отечественного бренда Premiera, принадлежащего АО «Фирме «ММС», пополнился двумя устройствами. Это интегральные Hi-Fi стереоусилители A1VU и D1S.

Premiera A1VU – усилитель AB класса с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал / 8 Ом. Устройство оснащается ММ-фонокорректором, модулем ЦАП, стрелочными VU-индикаторами, поддерживает подключение по Bluetooth. В компании эту модель называют «единичкой с глазами»: разметка индикаторов похожа на реснички. К усилителю можно подключить до восьми источников входного сигнала. Предусмотрены три аналоговых выхода: два стерео (для записи и для наушников) и один моно (для активного сабвуфера). Цвета лицевой панели: чёрный и серебристый. От модели A1 новинка отличается увеличенной ёмкостью конденсаторов в стабилизаторе питания, усовершенствованным ММ-фонокорректором RIAA и новым аналоговым управлением темброблока.

Выходные каскады Premiera D1S (101 Вт на канал / 4 Ом) работают в классе D. Технология широтно-импульсной модуляции (ШИМ) обеспечивает компактному усилителю высокий (около 90%) КПД, исключительную линейность АЧХ при воспроизведении широкого диапазона частот и низкий уровень искажений. У D1S есть встроенный сетевой проигрыватель, ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream, поддержка Bluetooth aptX HD, HDMI ARC, USB, Wi-Fi, AirPlay 2. Количество подключаемых источников входного сигнала: семь, из них два – аналоговые. Аналоговые выходы и варианты отделки – такие же, как в модели A1VU.