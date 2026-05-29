ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Premiera Mini Amp L / XL: не миниатюрно, но компактно


29.05.2026 13:51

 

 

Две новинки в ассортименте российского бренда «Премьера» (Premiera) – интегральные усилители Premiera Mini Amp L и Premiera Mini Amp XL.

 

Оба устройства – Hi-Fi стереоусилители класса D с ЦАП ES9018 DAC с 32-битной архитектурой и Bluetooth-модулем (версии 5.3 и 5.4 соответственно). В Mini Amp L есть встроенный ММ-фонокорректор, в Mini Amp XL – встроенный сетевой плеер и поддержка Wi-Fi и AirPlay 2. Коммутация: входы HDMI ARC и USB (у «элки» есть ещё оптический), два аналоговых стереовыхода (один из них – для наушников), моновыход для активного сабвуфера. Аналоговые входы у Premiera Mini Amp L представлены входом фонокорректора ММ, стерео RCA и стерео TRS / Mini Jack для подключения аналогового выхода смартфона, ноутбука или планшета, у Mini Amp XL вместо фонокорректора имеется второй входной разъём стерео RCA. 

 

Номинальная выходная мощность усилителей: 100 Вт на канал (4 Ом). К Premiera Mini Amp L можно подключить семь источников входного сигнала (из них три аналоговых), к Premiera Mini Amp XL – восемь; благодаря наличию входа HDMI ARC можно воспроизводить аудио с любого современного телевизора, телевизионной или игровой приставки. На лицевой панели расположены ручка универсального регулятора громкости (энкодер), цветной информативный ЖК-дисплей и разъём для подключения наушников. Управлять меню настроек можно с помощью ручки энкодера или посредством пульта ДУ, у владельцев Premiera Mini Amp XL есть ещё одна возможность – удобное и понятное мобильное приложение iAudioCloud.

Связанные новости:
 Стойки для акустики Premiera ST-2  - 17.03.2026 12:33
 Активная акустика «Премьера» - 03.03.2026 00:47
 Premiera: новый винил к Новому Году - 04.12.2025 01:16
 Профессионально: Premiera MS-3 Studio 3 - 02.09.2025 12:01
 Premiera: профессиональное усиление - 09.07.2025 15:31
 Premiera: настоящий звук и новый сайт - 02.06.2025 14:19
 Ещё одна Premiera. Только маленькая. - 28.11.2024 15:32
 Усилители Eton MA: меньше, мощнее и технологичнее - 28.01.2012 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007