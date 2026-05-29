Premiera Mini Amp L / XL: не миниатюрно, но компактно

29.05.2026 13:51

Две новинки в ассортименте российского бренда «Премьера» (Premiera) – интегральные усилители Premiera Mini Amp L и Premiera Mini Amp XL.



Оба устройства – Hi-Fi стереоусилители класса D с ЦАП ES9018 DAC с 32-битной архитектурой и Bluetooth-модулем (версии 5.3 и 5.4 соответственно). В Mini Amp L есть встроенный ММ-фонокорректор, в Mini Amp XL – встроенный сетевой плеер и поддержка Wi-Fi и AirPlay 2. Коммутация: входы HDMI ARC и USB (у «элки» есть ещё оптический), два аналоговых стереовыхода (один из них – для наушников), моновыход для активного сабвуфера. Аналоговые входы у Premiera Mini Amp L представлены входом фонокорректора ММ, стерео RCA и стерео TRS / Mini Jack для подключения аналогового выхода смартфона, ноутбука или планшета, у Mini Amp XL вместо фонокорректора имеется второй входной разъём стерео RCA.



Номинальная выходная мощность усилителей: 100 Вт на канал (4 Ом). К Premiera Mini Amp L можно подключить семь источников входного сигнала (из них три аналоговых), к Premiera Mini Amp XL – восемь; благодаря наличию входа HDMI ARC можно воспроизводить аудио с любого современного телевизора, телевизионной или игровой приставки. На лицевой панели расположены ручка универсального регулятора громкости (энкодер), цветной информативный ЖК-дисплей и разъём для подключения наушников. Управлять меню настроек можно с помощью ручки энкодера или посредством пульта ДУ, у владельцев Premiera Mini Amp XL есть ещё одна возможность – удобное и понятное мобильное приложение iAudioCloud.