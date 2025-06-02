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Premiera: настоящий звук и новый сайт


02.06.2025 14:19

 

 

Российский дистрибьютор и производитель АО «Фирма «ММС», которой принадлежит торговая марка Premiera, запустил новый сайт, посвящённый продукции этого бренда. Сайт приобрёл совершенно новый вид, изменились его оформление и структура, а у бренда появился новый – русифицированный – логотип.

 

Теперь вся продукция сгруппирована не по сферам применения (профессиональный сегмент, домашнее использование и пр.), а по типам устройств. На сайте есть разделы «Винил» и «Акустические системы» (последние представлены двумя сериями, Eco и Delta); в разделе «Стереоустройства» содержится информация об усилителях разных типов и CD-проигрывателях, отдельный подраздел посвящён компактным интегральным усилителям (это миниатюрный Premiera Mini Amp и новинка, которая появится в продаже в ближайшее время – Hi-Fi усилитель класса D Premiera D1S). В разделе «Домашний кинотеатр» представлены устройства и аксессуары (кабели и пр.) категории Pro, а также проекционные экраны линейки Videovox.

 

Каждый раздел имеет своё цветовое оформление. Со страницы с общим перечнем моделей того или иного типа оборудования и их кратким описанием пользователь может перейти на страницу устройства, где найдёт подробную информацию, от технических характеристик до инструкций, тестов и видеообзоров. Видео- и текстовые обзоры продукции Premiera дополнительно вынесены в отдельный раздел; материалы в нём нельзя отфильтровать, но он даёт наглядное представление о том, какой интерес к аудиокомпонентам Premiera проявляют российские эксперты и блогеры.

 

В целом навигация по сайту проста, довольно логична, информации много; можно подписаться на рассылку, задать вопрос через форму обратной связи и зарегистрировать приобретённое устройство для получения расширенной гарантии. Потребителей, которые пока не готовы делать большие вложения в свои аудиосистемы, порадует раздел «Выгодные предложения». В нём представлены устройства Premiera, которые продаются со скидкой – это демонстрационные образцы, участвовавшие в выставках и презентациях (чем и объясняется сниженная цена), полностью рабочие и тоже имеющие трёхлетнюю гарантию.

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