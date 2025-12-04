Premiera: новый винил к Новому Году

04.12.2025 01:16

Две новые модели проигрывателей виниловых дисков появились в ассортименте российского бренда Premiera, владельцем которого является дистрибьюторская и производственная компания MMC.



Новинки, Premiera Ultra X и Premiera Ultra XL – это Hi-Fi-стереопроигрыватели виниловых пластинок с электронной стабилизацией скоростей вращения (33 и 45 оборотов в минуту), съёмным алюминиевым опорным диском и бесшумным серводвигателем постоянного тока с пассиковым приводом. Конструкция проигрывателей – классическая, со сплошным полноразмерным основанием, устойчивым к резонансам, и встроенным блоком питания. Тонарм – с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга. Проигрыватели имеют функции «автостоп» и «автоотключение» и комплектуются ММ-картриджем Audio Technica AT-3600L. В комплект поставки входит съёмная прозрачная пылезащитная крышка.



Старшая модель, Premiera Ultra XL, оснащается ещё и встроенным отключаемым MM-фонокорректором и модулем Bluetooth 5.3, который позволяет передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства. Обе новинки выпускаются в трёх вариантах отделки: матовый белый лак, матовый чёрный лак, а также ПВХ премиального качества, имитирующий древесину ореха. Все надписи на устройствах выполнены на русском языке.



