ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Premiera: профессиональное усиление


09.07.2025 15:31

 

 

Новинки в профессиональной линейке усилителей Premiera – модели CH4 4300 и CH4 4600. Оба устройства предназначены для использования в профессиональных и домашних системах домашнего кинотеатра и в аудиосистемах в качестве оконечных усилителей.

 

Premiera CH4 4300 – четырёхканальный конфигурируемый усилитель мощности класса H с выходной мощностью 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Его можно использовать в различных режимах усиления (конфигурациях): четырёхканальном, когда четыре канала используются независимо друг от друга, параллельном или смешанном.

 

Вторая новинка, Premiera CH4 4600, мощнее (600 Вт на канал при нагрузке 8 Ом) и дороже. Режимы работы усилителя и назначение – те же. Усилители обеих моделей имеют несколько систем защиты: систему «плавного пуска» для включения сетевого питания, защиту колонок от пусковых скачков тока с помощью реле задержки, а также ограничитель пускового тока, защищающий от скачков напряжения.

Связанные новости:
 Архитектурная акустика Premiera - 30.06.2025 14:18
 ReddyLink: профессиональные матричные коммутаторы HDMI  - 09.06.2025 12:22
 Premiera: настоящий звук и новый сайт - 02.06.2025 14:19
 Premiera расцвела к лету - 29.05.2025 14:11
 Тройное усиление Premiera  - 20.01.2025 14:07
 Инсталляционные новинки RTI  - 13.12.2024 15:18
 UHD-дисплеи LG UM5N-H: надёжная защита и удобство использования - 20.11.2024 13:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007