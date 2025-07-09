Premiera: профессиональное усиление

09.07.2025 15:31

Новинки в профессиональной линейке усилителей Premiera – модели CH4 4300 и CH4 4600. Оба устройства предназначены для использования в профессиональных и домашних системах домашнего кинотеатра и в аудиосистемах в качестве оконечных усилителей.



Premiera CH4 4300 – четырёхканальный конфигурируемый усилитель мощности класса H с выходной мощностью 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Его можно использовать в различных режимах усиления (конфигурациях): четырёхканальном, когда четыре канала используются независимо друг от друга, параллельном или смешанном.



Вторая новинка, Premiera CH4 4600, мощнее (600 Вт на канал при нагрузке 8 Ом) и дороже. Режимы работы усилителя и назначение – те же. Усилители обеих моделей имеют несколько систем защиты: систему «плавного пуска» для включения сетевого питания, защиту колонок от пусковых скачков тока с помощью реле задержки, а также ограничитель пускового тока, защищающий от скачков напряжения.



