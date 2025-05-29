Premiera расцвела к лету

29.05.2025 14:11

Российская компания MMC подготовилась к лету: в ассортименте устройств, выпускаемых под её собственной торговой маркой Premiera, появились яркие новинки – проигрыватели виниловых дисков ECO BT в корпусах ярких летних цветов.

Проигрыватель Premiera ECO BT – часть фирменной линейки Hi-Fi компонентов. Он оснащается встроенным отключаемым MM-фонокорректором и модулем Bluetooth. Бесшумный серводвигатель постоянного тока с пассиковым приводом поддерживает две скорости вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Основание проигрывателя выполнено из материала с высокими антирезонансными характеристиками. В комплект поставки входит девятидюймовый тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга, ММ-картридж Audio Technica AT-AT3600L с иглой с конической заточкой и прозрачная пылезащитная крышка. С недавних пор проигрыватель Premiera ECO BT можно приобрести в корпусе красного или жёлтого цвета. Другие доступные варианты отделки: белый, чёрный, имитация древесины ореха.

А ещё в этом году Premiera отмечает день рождения первого фирменного Hi-Fi усилителя Premiera A1 – он был выпущен год назад. По этому случаю компания MMC предлагает приобрести усилитель по специальной цене 29800 рублей. Срок действия акции ограничен.



