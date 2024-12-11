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Premiera в Москве: презентация и мастер-класс


11.12.2024 11:51

 

 

В ближайшую субботу, 14 декабря, в Москве пройдёт презентация продукции российского бренда Premiera. Торговая марка появилась два года назад и за этот весьма небольшой промежуток времени приобрела множество поклонников – благодаря высокому качеству звучания, доступным для многих покупателей ценам и привлекательному дизайну фирменных устройств.

 

Мероприятие организовано компанией Pult.ru при поддержке владельца бренда, компании MMC. Место проведения: салон Pult.ru, расположенный по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 13. Презентация состоит из двух сессий, идентичных по содержанию. В программе каждой сессии: рассказ об истории торговой марки и технических решениях, которые применяют инженеры компании-производителя, общение с представителями Pult.ru и MMC, прослушивание.

 

Начало сессий: в 12:0 и в 15:30. Всех пришедших в салон Pult.ru 14 декабря ждёт приятный сюрприз. Мероприятие бесплатное, но, поскольку вместимость помещения для прослушивания ограничена, обязательна предварительная регистрация.

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