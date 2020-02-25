Премия Top High End 2020: приём заявок начался
Результаты премии Top High End подводятся ежегодно в рамках международной выставки Hi-Fi & High End Show, которая в этом году пройдёт с 3 по 5 апреля. Организаторы уже начали приём заявок.
На премию номинируются устройства, которые запущены в массовое производство и поступили в продажу на территории Российской Федерации с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года. В жюри, которое будет оценивать претендентов на победу, входят ведущие российские эксперты в области аудио и видео техники: Виктор Горбатов, Максим Наумов (оба представляют издание Stereo.ru), Николай Ефремов («Салон AudioVideo»), Стас Устенко (Hi-Fi.ru), Ярослав Воробьев (AVREPORT.ru), Андрей Сасиновский (Hi-Fi News), Сергей Бочаров (AV-Tribune), Александр Чечелев (Hi-End Gear). Председатель жюри: Юрий Цеберс.
Номинации премии:
проигрыватель виниловых дисков от 100 тысяч рублей;
проигрыватель виниловых дисков от 500 тысяч рублей;
сетевой медиапроигрыватель/стример от 200 тысяч рублей;
стереоусилитель от 300 тысяч рублей;
многоканальный AV-усилитель от 200 тысяч рублей;
AV-процессор от 200 тысяч рублей;
цифро-аналоговый преобразователь от 200 тысяч рублей;
фонокорректор от 150 тысяч рублей;
головка звукоснимателя от 60 тысяч рублей;
акустическая система (напольная) от 500 тысяч рублей;
акустическая система (полочная) от 200 тысяч рублей;
комплект акустических систем для домашнего кинотеатра от 1 млн.рублей;
беспроводная акустика от 70 тысяч рублей;
сабвуфер от 150 тысяч рублей;
саундбар от 60 тысяч рублей;
акустическая система российского производства (напольная);
акустическая система российского производства (полочная);
усилитель российского производства;
усилитель для наушников от 60 тысяч рублей;
наушники от 150 тысяч рублей;
видеопроектор от 500 тысяч рублей;
видеопроектор от 200 тысяч рублей;
телевизор от 500 тысяч рублей;
лучшее Ultra HD решение;
лучшее дизайнерское решение;
лучшее инновационное решение.
Кроме того, в прошлом году члены жюри приняли решение добавить ещё несколько номинаций в категории «Портативная техника и наушники»:
портативный плеер от 60 тысяч рублей;
портативный плеер от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;
наушники от 60 тысяч рублей;
наушники от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;
беспроводные наушники от 30 тысяч рублей;
портативный усилитель для наушников от 30 тысяч рублей.
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