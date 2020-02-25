Премия Top High End 2020: приём заявок начался

25.02.2020 14:16

Результаты премии Top High End подводятся ежегодно в рамках международной выставки Hi-Fi & High End Show, которая в этом году пройдёт с 3 по 5 апреля. Организаторы уже начали приём заявок.



На премию номинируются устройства, которые запущены в массовое производство и поступили в продажу на территории Российской Федерации с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года. В жюри, которое будет оценивать претендентов на победу, входят ведущие российские эксперты в области аудио и видео техники: Виктор Горбатов, Максим Наумов (оба представляют издание Stereo.ru), Николай Ефремов («Салон AudioVideo»), Стас Устенко (Hi-Fi.ru), Ярослав Воробьев (AVREPORT.ru), Андрей Сасиновский (Hi-Fi News), Сергей Бочаров (AV-Tribune), Александр Чечелев (Hi-End Gear). Председатель жюри: Юрий Цеберс.



Номинации премии:

проигрыватель виниловых дисков от 100 тысяч рублей;

проигрыватель виниловых дисков от 500 тысяч рублей;

сетевой медиапроигрыватель/стример от 200 тысяч рублей;

стереоусилитель от 300 тысяч рублей;

многоканальный AV-усилитель от 200 тысяч рублей;

AV-процессор от 200 тысяч рублей;

цифро-аналоговый преобразователь от 200 тысяч рублей;

фонокорректор от 150 тысяч рублей;

головка звукоснимателя от 60 тысяч рублей;

акустическая система (напольная) от 500 тысяч рублей;

акустическая система (полочная) от 200 тысяч рублей;

комплект акустических систем для домашнего кинотеатра от 1 млн.рублей;

беспроводная акустика от 70 тысяч рублей;

сабвуфер от 150 тысяч рублей;

саундбар от 60 тысяч рублей;

акустическая система российского производства (напольная);

акустическая система российского производства (полочная);

усилитель российского производства;

усилитель для наушников от 60 тысяч рублей;

наушники от 150 тысяч рублей;

видеопроектор от 500 тысяч рублей;

видеопроектор от 200 тысяч рублей;

телевизор от 500 тысяч рублей;

лучшее Ultra HD решение;

лучшее дизайнерское решение;

лучшее инновационное решение.



Кроме того, в прошлом году члены жюри приняли решение добавить ещё несколько номинаций в категории «Портативная техника и наушники»:

портативный плеер от 60 тысяч рублей;

портативный плеер от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;

наушники от 60 тысяч рублей;

наушники от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;

беспроводные наушники от 30 тысяч рублей;

портативный усилитель для наушников от 30 тысяч рублей.