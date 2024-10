Премия Top High End 2024: поздравляем победителей!

23.10.2024 13:09

В минувшие выходные в Москве проходила выставка аудио- и видеокомпонентов высокого класса Hi-Fi & High End Show. Традиционно в рамках этого мероприятия происходит вручение наград обладателям премии Top High End. Не стал исключением и нынешний год: торжественная церемония награждения победителей состоялась по окончании первого дня работы выставки.

Наград удостоены компании, чьи продукты получили самую высокую оценку жюри в ходе «живых» тестов и прослушиваний. В состав жюри под председательством Юрия Цеберса вошли Виктор Горбатов (Stereo.ru), Николай Ефремов («Салон AudioVideo»), Стас Устенко (Hi-Fi.ru), Ярослав Воробьев (Avreport.ru), Александр Чечелев (Hiendgear.com). В конкурсе принимали участие аудиовидеокомпоненты, которые были запущены в массовое производство и поступили в продажу в РФ не ранее 1 января 2023 года; всего на конкурс было подано около 400 заявок в 40 номинациях. Награды вручались в рамках двух категорий: Top High End и Top High End Portable. Публикуем полный перечень победителей.

ПРЕМИЯ TOP HIGH END 202

Проигрыватель виниловых дисков до 100 тыс.руб.: Elipson Chroma Carbon (Simple Distribution), Premiera Delta (Фирма «ММС»)

Проигрыватель виниловых дисков от 100 тыс. до 1 млн.руб.: Clearaudio Concept Signature (Prime Solutions)

Проигрыватель виниловых дисков от 1 млн.руб.: Acoustical Systems Astellar (Gong-AV), Transrotor Bellini (ГК Digis)

Головка звукоснимателя от 200 тыс.руб.: Goldring Ethos SE (Simple Distribution)

Фонокорректор от 200 тыс.руб.: CH Precision P10 (AVNirvana)

Сетевой медиапроигрыватель до 100 тыс.руб.: Premiera C1S PRO (Фирма «ММС»)

Сетевой медиапроигрыватель от 100 тыс. до 1 млн.руб.: NAD M66 (CI Group), EverSolo DMP-A8 (Patefon)

Сетевой медиапроигрыватель от 1 млн.руб.: Simaudio Moon 891 (ГК Digis), Metronome AQWO 2 (ТК «Технологика»), Vitus Audio SD-025 MKII (Alcom)

Стереоусилитель (интегральный/предварительный/оконечный) до 100 тыс.руб.: Premiera A3S (Фирма «ММС»), Rotel A8 (A&T Trade)

Стереоусилитель (интегральный/предварительный/оконечный) от 100 тыс. до 1 млн.руб.: Matrix Audio MP-1/MA-1 (Barnsly Sound Organization), Cayin A-845D (Blade), S.A. Lab White Knight 100W (S.A.Lab)

Стереоусилитель (интегральный/предварительный/оконечный) от 1 млн.руб.: Audio Research REF160M MK2 (Armada Sound), ML3 Signature (Huge Sound), Technics SU-R1000 («Аудиомания»), Dan D’Agostino 800 M Relentless (Alcom), CH Precision M10 (AVNirvana)

Интегральный усилитель с функцией стриминга от 200 тыс. до 1 млн.руб.: Revox M 300 (Home Bureau Kontrapunkt), Hegel Music H400 (Barnsly Sound Organization)

Интегральный усилитель с функцией стриминга от 1 млн.руб.: Naim Uniti Nova PE (Espace Bureau)

Акустическая система напольная (активная/пассивная) до 200 тыс.руб.: Q Acoustics M40 HD (Simple Distribution)

Акустическая система напольная (активная/пассивная) от 200 тыс. до 1 млн.руб.: Focal Aria Evo X № 4 (Espace Bureau), Morel Avyra 633 (Фирма «ММС»), Amphion Argon 3LS (A&T Trade)

Акустическая система напольная (активная/пассивная) от 1 млн.руб.: Børresen X2 (Prime Solutions), Sonus Victor SV 450S (Sonus Victor), Blumenhofer FS1se (Huge Sound), Magico S5 2024 (Alcom), Pylon Audio Jasper 25 MK II Active (Digital Fruits), Т+А Soliatire S540 (Homesound)

Акустическая система полочная (активная/пассивная) до 100 тыс.руб.: AuraSonics Source 5 («Аудиопроект Okno-Audio»), HiVi Swan H6 (ЭЛРУ)

Акустическая система полочная (активная/пассивная) от 100 тыс. до 500 тыс.руб.: Электра Фантом (Электра)

Акустическая система полочная (активная/пассивная) от 500 тыс.руб.: Penaudio Suomi («Аудиомания»), Tannoy Super Gold Monitor 15 (ГК Digis)

Беспроводные акустические системы до 200 тыс.руб.: Klipsch Detroit (Simple Distribution), PSB Alpha iQ (CI Group)

Цифро-аналоговый преобразователь от 200 тыс.руб.: MSB Cascade DAC (Gong-AV)

Сабвуфер от 200 ты.руб.: Perlisten Audio R18s (Prime Solutions), Tone Winner SW-D8000 (Фирма «ММС»)

AV-ресивер от 200 тыс.руб.: Denon AVC-X6800H (A&T Trade)

Акустическая система российского производства: полочные мониторы «Нефрит» (TopHiEnd)

Усилитель российского производства: Tierra Classic v2 (TopHiEnd), S.A.Lab Samson SB (S.A.Lab), SoundWell Ultra (Slonov Sound Design)

Усилитель для наушников от 100 тыс.руб.: FiiO K19 (Blade), Sciber Enflow (Sciber)

Наушники от 100 тыс.руб.: Focal Hadenys (Espace Bureau), Kennerton Vinneta (Kennerton Audio Equipment)

Проектор от 500 тыс.руб.: JVC DLA-NZ900 (ГК Digis)

Лучшее дизайнерское решение: Aavik Acoustics Aavik 880 (Prime Solutions), Dan D’Agostino Relentles (Alcom), Artesania Audio Exoteryc Rack Pro (AVNirvana)

Инновационное решение: AllB Music Squaring’21 Evolute (AllB Music), TechDAS AF10 (AVNirvana), T+A R 2500 R (Homesound), aleks супертвитер ST-12 (Aleks Audio), монитор DPK TST (DPK TST)

Возрождение легенды: «Радиотехника» («Аудиомания»)

ПРЕМИЯ TOP HIGH END PORTABLE 2024

Портативный плеер от 30 тыс. до 60 тыс.руб.: Astell&Kern Activo P1 (Blade)

Портативный плеер от 60 тыс.руб.: HiBy R8 II (Patefon)

Наушники от 30 тыс. до 100 тыс.руб.: Focal Bathys Dune (Espace Bureau), Noble Audio XM-1 (A&T Trade)

Наушники от 100 тыс.руб.: Kennerton Arkona (Kennerton Audio Equipment)

ЦАП/портативный усилитель для наушников от 30 тыс.руб.: iBasso D16 Taipan (Patefon)

TWS-наушники от 30 тыс.руб.: Noble Audio FoKus Mystique (A&T Trade)