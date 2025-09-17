ВХОД НА САЙТ

Превзойти себя: Devialet Phantom Ultimate


17.09.2025

 

 

Phantom Ultimate – новая линейка акустических систем Devialet. «Беспрецедентная чистота и глубина звука» – так характеризуются новинки в описаниях на сайте производителя.

 

В серии две модели: Devialet Phantom Ultimate 108 dB и Devialet Phantom Ultimate 98 dB. Частотный диапазон: 14 Гц – 35 кГц и 18 Гц – 25 кГц, мощность – 1100 Вт и 400 Вт соответственно. Обе модели – с фирменной технологией усиления Analog Digital Hybrid (ADH) последнего поколения и «звучанием непревзойдённой точности, свободным от искажений, окрашивания и фоновых шумов». Колонки совместимы со стриминговыми протоколами AirPlay, Google Cast, Roon, Spotify Connect UPnP и TIDAL Connect, поддерживают подключение по Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6.

 

Возможности индивидуальной настройки звучания обеспечивают шестиполосный эквалайзер и три режима прослушивания для разного аудиоконтента: музыкальный, кинотеатральный и режим для подкастов. Также есть функция Bass Reducer – для ограничения суббасовых эффектов и Loudness – для прослушивания на низкой громкости. Обе модели выпускаются в трёх цветовых вариантах (белый с серебром, белый с золотом, чёрный) и управляются посредством сенсорных кнопок или фирменного мобильного приложения. Владельцам других акустических систем Devialet производитель предлагает осуществить апгрейд до Phantom Ultimate по специальной цене.

