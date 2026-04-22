Презентация Kennerton-StereoPravda Dyada

Kennerton Audio Equipment и StereoPravda приглашают на презентацию лимитированной серии наушников Dyada. Она пройдёт в субботу 25 апреля во время лекции Валентина Казанжи, которая является частью деловой программы «АудиоСаммита». Начало в 16:00.



Kennerton-StereoPravda Dyada представляют собой планарные наушники открытого типа, оснащённые новейшей версией планарного излучателя с диафрагмой из полиамида толщиной 10 микрон и покрытием NASCA: такие же используются в фирменных флагманских Thror MK2. Работа над проектом под названием Kennerton-StereoPravda Dyada заняла более полутора лет. Создатели новинки характеризуют её звучание как ровное, детальное и «такого же бескомпромиссно высокого уровня, как у модели Thror MK2, но с особыми настройками и характером, которые были привнесены Мишей Кучеренко». Отличия от звучания Thror MK2 заключаются в «более деликатной подаче и меньшем акцентировании того или иного частотного диапазона». Разработчики подчёркивают, что наушники Dyada не предназначены для фанатов рейв-пати или «масштабных рок-концертов с киловаттами звука». Задача Dyada – доставить слушателю «максимальное удовольствие от длительного и внимательного прослушивания музыки, именно такой, какой «она была задумана, создана и записана, без “вау-эффекта”, “усилителей вкуса”, нарочитой “сверхдетальности” и мнимой “широкой сцены”, переходящей в кинотеатральный сурраунд».

В наушниках Dyada воплощён весь многолетний опыт инженеров компании «Кеннертон» и признанного эксперта в области High End звука Миши Кучеренко. Последний является давним партнёром Kennerton Audio Equipment: в течение почти 20 лет его участие в прослушивании прототипов наушников «Кеннертон» – непременный этап разработки многих новых моделей. По его рекомендациям, в частности, настроено звучание первых в мире наушников рупорного типа Gjallarhorn GH-50, первых в модельном ряду Kennerton планарных закрытых наушников Rognir, первых в мире планарных наушников с мембраной из бумажно-алюминиевого композита Vinneta и др. Всего будет выпущено 18 экземпляров наушников Kennerton-StereoPravda Dyada в люксовой отделке из древесины чёрного ореха, с амбушюрами из оленьей кожи. Кабель – премиальный Kennerton Ignis Forte; упаковка – кейс из массива дуба. Каждый покупатель вместе с наушниками получит книгу Миши Кучеренко с его автографом.



