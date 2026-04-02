Приди на квиз – выиграй приз

02.04.2026 13:27

В рамках деловой и развлекательной программы выставки Portable Hi-Fi & Audio Show, которая пройдёт в Москве в гостинице «Альянс Бородино» в ближайшие выходные, состоятся два Hi-Fi квиза. Их участники смогут проверить свои знания в области музыки и аудиотехники и получат шанс выиграть ценные призы.



Первый квиз, точнее, музыкальная викторина «Угадай мелодию», будет проходить в воскресенье 5 апреля с 13:00 до 13:30 в зале «Ермолов». Организатор – ритейл-партнёр выставки компания Pult.ru. Среди участников викторины будет разыграна портативная акустическая система MEG SDA100BL, беспроводная Bluetooth-колонка мощностью 100 Вт, запасом автономной работы до 24 часов, IPX7, поддержкой технологии TWS и функцией PowerBank.



С 15:30 до 16:00 в том же «Ермолове» пройдёт ещё один квиз, главным призом в котором станут мониторные наушники Radiotehnika TD02С – их предоставила компания Radiotehnika, официальный информационный партнёр выставки. Наушники подходят как для профессиональной работы со звуком, так и для домашнего прослушивания музыки, и безусловно порадуют счастливчика, который станет победителем квиза. Также будут разыграны подставка для наушников Kennerton Equilibrium, сделанная из натуральной древесины ясеня (её предоставит компания Kennerton Audio Equipment), и приз, предоставленный информационным партнёром выставки, AV Report.ru – обновлённое и расширенное издание книги Михаила Кучеренко «Стереоправда. Неполиткорректная история High End Audio 2.0» об истории, философии и главных идеях понятия High End Audio.



Регистрация на выставку Portable Hi-Fi & Audio Show 2026 уже открыта. Входной билет, действительный в течение двух дней, стоит 500 рублей; приобрести его можно на официальном сайте мероприятия. В дни выставки цена билета увеличится до 1000 рублей. Время работы выставки: 4 апреля с 10:00 до 19:00, 5 апреля с 10:00 до 18:00. Адрес отеля «Альянс Бородино»: Москва, улица Русаковская, 13, стр. 5.