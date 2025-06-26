Приёмопередатчик ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 с PoH

26.06.2025 23:16

ATEN VE1833 – приёмопередатчик на базе технологии HDBaseT 3.0 Lite, с помощью которого можно передавать несжатое видео 4К 60Гц 4:4:4 и различные управляющие сигналы по одному кабелю Cat6a.



Устройство с поддержкой питания PoH настраивается на работу в режиме приёмника или передатчика и передаёт несжатые сигналы True 4K HDMI на расстояние до 40 м по кабелю категории 6a с нулевой задержкой. Кроме того, оно передаёт независимый аудиоканал, USB 2.0, сигналы ИК и RS-232 по одному кабелю витой пары Cat6a. Функции эмбедированния и деэмбедирования позволяют независимо коммутировать аудиосигнал на внешний аудиопроцессор или акустическую систему.



ATEN VE1833 соответствует стандартам HDBaseT 3.0 – с полным диапазоном ИК, двунаправленным RS-232, независимыми каналами стереозвука и данных USB 2.0. Качество видео – до 4096 x 2160 60 Гц (4:4:4). Поддерживается HDR, HDR+ и Dolby Vision. Новинка подходит для использования в конференц-залах, учебных аудиториях и лекционных залах, музеях, выставочных залах и пр. – там, где требуется высококачественная передача AV-сигналов и простая настройка.



