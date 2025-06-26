ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Приёмопередатчик ATEN True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 с PoH


26.06.2025 23:16

 

 

ATEN VE1833 – приёмопередатчик на базе технологии HDBaseT 3.0 Lite, с помощью которого можно передавать несжатое видео 4К 60Гц 4:4:4 и различные управляющие сигналы по одному кабелю Cat6a.

 

Устройство с поддержкой питания PoH настраивается на работу в режиме приёмника или передатчика и передаёт несжатые сигналы True 4K HDMI на расстояние до 40 м по кабелю категории 6a с нулевой задержкой. Кроме того, оно передаёт независимый аудиоканал, USB 2.0, сигналы ИК и RS-232 по одному кабелю витой пары Cat6a. Функции эмбедированния и деэмбедирования позволяют независимо коммутировать аудиосигнал на внешний аудиопроцессор или акустическую систему. 

 

ATEN VE1833 соответствует стандартам HDBaseT 3.0 – с полным диапазоном ИК, двунаправленным RS-232, независимыми каналами стереозвука и данных USB 2.0. Качество видео – до 4096 x 2160 60 Гц (4:4:4). Поддерживается HDR, HDR+ и Dolby Vision. Новинка подходит для использования в конференц-залах, учебных аудиториях и лекционных залах, музеях, выставочных залах и пр. – там, где требуется высококачественная передача AV-сигналов и простая настройка.

Связанные новости:
 Реальность с HDBaseT 3.0: новые стандарты производительности и гибкости - 04.06.2025 09:22
 Коммутация в масштабируемых AV-проектах - 17.05.2025 15:47
 Инсталляции нового поколения с Barco I600 - 13.12.2024 14:15
 Blustream: распределение сигнала USB3  - 26.06.2024 23:04
 RTi: устройства для передачи видео - 01.07.2021 00:01
 Приемопередатчик AudioPro WF100 - 16.02.2011 11:00
 Extron расширил линейку приёмопередатчиков по витой паре.  - 17.09.2008 22:31
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007