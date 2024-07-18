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Прилипала. Как рыба, только колонка.


18.07.2024 15:00

 

 

Необычные колонки разработали в компании Altec Lansing. В корпуса компактных переносных громкоговорителей из фирменной серии Hydra 2.0 встроены магниты, благодаря которым колонки «прилипают» к любой металлической поверхности.

 

Компания Altec Lansing выпускает относительно недорогие наушники и акустические системы. В серию Hydra 2.0 входят девять моделей громкоговорителей стоимостью от 25 до 150 долларов США. Корпуса колонок, созданные по фирменной технологии Everythingproof, надёжно защищены от проникновения внутрь пыли и влаги (IP67), устойчивы к появлению царапин, характеризуются длительным сроком службы; колонки даже могут плавать на поверхности воды. Благодаря небольшому карабину колонку можно пристегнуть к сумке, также есть крепление для установки, например, на руль велосипеда или на тележку для гольфа. После обновления громкоговорители серии стали звучать лучше, чем модели предыдущего поколения. Встроенная подставка с шестиградусным наклоном обеспечивает «оптимальное распространение звука». Благодаря новой функции Party Sync можно объединять в одну музыкальную систему до сотни колонок Hydra 2.0.

 

Встроенные магниты есть только у четырёх моделей из девяти, в том числе совсем недорогих HydraTrek (20$) и HydraMini 2.0 ($30); у последней в два раза (по сравнению с колонкой старого поколения) увеличена длительность работы без подзарядки. Акустические системы HydraJolt 2.0 (60$) и HydraBlast 2.0 (80$) теперь выпускаются с многоцветной LED-подсветкой; аккумулятор HydraBlast 2.0 рассчитан на 24 часа автономной работы – больше, чем у всех других моделей серии.

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