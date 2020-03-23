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Приложение Chord Electronics GoFigure


23.03.2020 15:50

 

 

Компания Chord Electronics обновила фирменное мобильное приложение GoFugure, которое теперь может управлять настройками модуля расширения Chord Electronics 2Go.

 

Приложение GoFigure служит для изменения пользовательских настроек модуля расширения Chord Electronics Poly. Теперь оно может управлять и модулем 2Go. Соединение смартфона с настраиваемым устройством осуществляется по Bluetooth. В новой версии (iOS 2.02, Android 1.2.80) GoFigure автоматически распознаёт подключение к Poly или 2Go и меняет набор команд соответственно.

 

Напомним: модуль 2Go предназначен для работы с фирменными портативными ЦАПами Hugo 2. Подключаясь к ЦАПу, Chord Hugo 2 обеспечивает функционал подключения к LAN и интернет, потокового клиента (стримера) и кард-ридера. Возможности комплекта 2Go+2Yu ещё шире: он может использоваться как аудиоинтерфейс между интернет- и сетевой музыкой и любым внешним ЦАПом, как транслятор сетевой музыки, в том числе в мультирум-системах, как USB-преобразователь цифрового аудиосигнала и т.д.

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