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Приложение Dolby On с поддержкой Twitch


06.04.2020 12:34

 

 

Компания Dolby анонсировала интеграцию фирменного приложения Dolby On со стриминг-платформой Twitch. Кроме того, бесплатное приложение теперь можно установить и на Android-устройства.

 

Dolby On, ранее доступное только для IoS, позволяет создателям аудиоконтента – музыкантам, видеоблогерам и пр. – повышать его качество. Интеграция с Twitch особенна полезна тем исполнителям, кто работает «вживую» – теперь они могут транслировать свои выступления со звуком более высокого качества.

 

Dolby On позволяет уменьшить фоновые шумы и оптимизировать звучание, сделав его более четким. Благодаря приложению можно поднять качество даже тех материалов, которые выкладываются в соцсетях Facebook и Instagram в сжатом виде. В приложении доступны разнообразные звуковые фильтры.

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