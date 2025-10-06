Primare Allt-i-Ett: всё в одном, и ничего лишнего

06.10.2025 14:19

И опять новости из Швеции. Компания Primare представила очень необычное (для этого бренда) устройство: аудиосистему категории «всё-в-одном» под названием Allt-i-Ett. Новинку уже показали публике в рамках выставки UK Hi-Fi Show Live, которая проходила в конце сентября, официальная же презентация должна состояться в ноябре.



В переводе со шведского Allt-i-Ett и есть «всё-в-одном». Новинка обладает мощным звуком и весьма впечатляющими характеристиками. Как говорится в пресс-релизе, устройство подойдёт и требовательным аудиофилам – как дополнение к основному комплекту (Allt-i-Ett можно установить, например, в гостиной, и быть уверенным в том, что компромиссов в звучании не будет), и тем потребителям, кто далёк от придирчивости знатоков, и просто хочет получить удобную в использовании универсальную систему с превосходным звуком.



Внутри корпуса Primare Allt-i-Ett – шесть басовых динамиков, два среднечастотных драйвера, два твитера с волноводами, стриминговый модуль, усилитель мощностью 300 Вт, фонокорректор/предусилитель, тюнеры FM и DAB+ и продвинутый ЦАП. Есть функция автокоррекции; 11-полосный графический эквалайзер; технология BACCH 3D обеспечивает высокое качество воспроизведения объёмного звука. Предусмотрено несколько режимов, автоматически настраивающих звучание в зависимости от того, где установлена система: далеко от стен, возле стены или в углу. Управлять устройством можно с помощью пульта, смартфона или встроенной сенсорной панели. Коммутация: HDMI eARC, коаксиальные и оптические разъёмы, USB-A, пара аналоговых RCA, поддержка WLAN или LAN, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Bluetooth (с кодеками SBC, AAC, aptX, aptX-HD). Разумеется, «на борту» и фирменная технология Prisma с поддержкой UPnP/DLNA и интернет-радио. Подключить наушники можно как традиционным, так и беспроводным способом. Есть выход на сабвуфер, что делает Allt-i-Ett альтернативой саундбарам при использовании системы в составе комплекта домашнего кинотеатра или для оснащения медиакомнаты.



