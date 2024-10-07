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Primare SC15 Prisma MK2: новее и эффективнее


07.10.2024 17:54

 

 

Новинка в модельном ряду шведского производителя Primare – модель SC15 Prisma MK2. Это обновлённый многофункциональный сетевой плеер со встроенным цифро-аналоговым преобразователем с поддержкой PCM 384 кГц и DSD 256. Есть встроенный предусилитель, автоматический эквалайзер, возможность настройки звука вручную.

 

Доступ к цифровым носителям и управление ими обеспечивает фирменная технология Prisma. Она даёт возможность подключить и транслировать звук в любое помещение или зону, объединять и разделять эти зоны, управлять потоковыми сервисами и музыкальными файлами, хранящимися локально или на сетевых устройствах с мобильных гаджетов через специальное приложение. SC15 Prisma MK2 поддерживает AirPlay 2, Bluetooth, Roon Ready, Spotify Connect, Chromecast.

 

Конструкторы Primare сделали базовую модель ещё более эффективной. Так, благодаря переключаемому аналоговому выходу SC15 Prisma MK2 может играть роль выделенного сетевого плеера или напрямую подключаться к паре активных колонок. В обновлённом варианте проигрыватель совместим с любыми активными акустическими системами и сабвуферами с поддержкой беспроводного Hi-Res подключения WiSA. Встроенная система автоматической звуковой коррекции помещения и ручной настройки доступна в том числе при управлении с мобильных iOS- и Android-устройств.

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