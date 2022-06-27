Природа поможет

27.06.2022 13:38

Британские учёные – не те, из анекдотов, а вполне определённые, из Университета Бристоля – обнаружили, что крошечные чешуйки на крыльях ночных мотыльков обладают звукопоглощающими свойствами. Теперь учёные будут исследовать их структуру, чтобы выяснить, можно ли на основе полученных знаний создать более эффективные акустические панели.



Необычное свойство мотыльковых крылышек – защита от летучих мышей, которые используют звуковые волны, чтобы обнаружить потенциальную пищу, то есть тех самых мотыльков. Исследователи пытаются узнать, как будет проявляться звукопоглощающий эффект, если нанести материал с такими же свойствами на поверхность, хорошо отражающую звуки. Пока они выяснили, что чешуйки поглощают до 87% звуковой энергии, при этом направление и частотный диапазон не имеют значения.



Примечательно, что толщина абсорбирующего слоя ничтожно мала. Учёные говорят, что создать звукопоглощающую метаповерхность с такими же свойствами, используя обычные материалы, невозможно – нужны принципиально новые технологии.



