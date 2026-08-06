Приверженцам традиций

06.08.2026 12:17

В дополнение к теме роста популярности компакт-диск-проигрывателей, затронутой во вчерашней публикации – новость о компактном CD-плеере, выпущенном японским аудиопроизводителем km5 в коллаборации с известным разработчиком компьютерных игр Хидэо Кодзима (Hideo Kojima) и его студией Kojima Productions.



Релиз устройства под названием Cp1 посвящён игре “Death Stranding 2: On the Beach”. Плеер оснащается модулем Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения к колонкам или наушникам, а также 3,5 мм разъёмом для наушников, если вы приверженец традиций. У плеера есть все необходимые элементы управления (кнопка сопряжения Bluetooth, воспроизведение/пауза, остановка, перемотка вперед и назад) и встроенный аккумулятор, рассчитанный примерно на восемь часов воспроизведения. Подзарядка осуществляется через разъём USB Type-C. На небольшом светодиодном дисплее отображается номер текущего трека.



Корпус Cp1 – полупрозрачный, неоново-оранжевый; для игроманов это прямая отсылка к игре, как и ряд других деталей в оформлении самого плеера и его упаковки. Cp1 – не первая подобная разработка компании km5: несколько лет назад бренд выпустил модель CP2, которая отличается от «младшей» Cp1 наличием небольшого динамика. Плеер km5 Cp1 стоит 199 долларов США (на 40 долларов дороже базовой версии), и, судя по новостям, тянуть с его покупкой не стоит…