Прямая трансляция с технологией NDI|HX3

27.01.2023 12:49

Компания Lumens Digital Optics Inc. Выпустила новую модель PTZ-камер. Флагманское Ultra HD устройство Lumen VC-A71P-HN транслирует 4K 60 кадров в секунду по SDI, HDMI и ряду потоковых протоколов, включая SRT, широкополосный NDI и NDI|HX3.



VC-A71P-HN – одна из первых PTZ-камер с NDI|HX3, доступных на рынке, с разъёмом Genlock и поддержкой протокола FreeD и цветовых пространств BT.2020 и Rec.709. Поддержка новой версии протокола NDI (передача видео по IP, при которой видеопотоки становятся совместно используемыми, видимыми и доступными по сети) означает, что передача сигнала осуществляется со сверхнизкой задержкой даже при ограниченной пропускной способности сети, при этом сохраняется качество изображения 4K. Немаловажно, что камера может одновременно выводить сигнал с полной пропускной способностью NDI для основной записи и отображения на экранах в помещении.



Благодаря наличию входа синхронизации Genlock и двух SDI-выходов, 12G и 3G, новинка подходит для многокамерной съёмки в режиме реального времени, а также для создания виртуальной реальности с несколькими углами обзора: выходная мощность камеры обеспечивает передачу данных о местоположении в режиме реального времени в системы VR, MR и AR. Из других возможностей VC-A71P-HN производитель рекомендует обратить внимание на мощный сенсор, 30-кратный зум и разнообразие выходов, что позволяет использовать камеру для съёмки документального кино, спортивных трансляций, видеоконференций и церемоний.