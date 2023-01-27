ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Прямая трансляция с технологией NDI|HX3


27.01.2023 12:49

 

 

Компания Lumens Digital Optics Inc. Выпустила новую модель PTZ-камер. Флагманское Ultra HD устройство Lumen VC-A71P-HN транслирует 4K 60 кадров в секунду по SDI, HDMI и ряду потоковых протоколов, включая SRT, широкополосный NDI и NDI|HX3.

 

VC-A71P-HN – одна из первых PTZ-камер с NDI|HX3, доступных на рынке, с разъёмом Genlock и поддержкой протокола FreeD и цветовых пространств BT.2020 и Rec.709. Поддержка новой версии протокола NDI (передача видео по IP, при которой видеопотоки становятся совместно используемыми, видимыми и доступными по сети) означает, что передача сигнала осуществляется со сверхнизкой задержкой даже при ограниченной пропускной способности сети, при этом сохраняется качество изображения 4K. Немаловажно, что камера может одновременно выводить сигнал с полной пропускной способностью NDI для основной записи и отображения на экранах в помещении.

 

Благодаря наличию входа синхронизации Genlock и двух SDI-выходов, 12G и 3G, новинка подходит для многокамерной съёмки в режиме реального времени, а также для создания виртуальной реальности с несколькими углами обзора: выходная мощность камеры обеспечивает передачу данных о местоположении в режиме реального времени в системы VR, MR и AR. Из других возможностей VC-A71P-HN производитель рекомендует обратить внимание на мощный сенсор, 30-кратный зум и разнообразие выходов, что позволяет использовать камеру для съёмки документального кино, спортивных трансляций, видеоконференций и церемоний.

Связанные новости:
 Интеллектуальная PTZ-камера нового поколения  - 13.01.2023 00:01
 Canon: устройства для дистанционного видеопроизводства - 24.03.2021 11:46
 «Элитные» проекторы для дома от ViewSonic - 05.03.2020 12:47
 Что мы увидим на Integrated Systems Russia 2016 - 07.10.2016 13:00
 Epiphan Pearl Twin только для профи - 02.03.2016 19:00
 Цифровые видеопрезенторы Lumens - 13.08.2011 15:00
 Камеры «малютки» Sony BRC - 31.05.2010 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007