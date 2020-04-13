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Прямые эфиры Hi-Fi & High End Show 2020


13.04.2020 16:07

 

 

Организаторы Hi-Fi & High End Show 2020 приглашают всех желающих на прямые эфиры с участниками выставки и ключевыми спикерами индустрии.

 

На этой неделе запланированы: вторник, 14 апреля, 16:30 – эфир с Валерием Быковщенко, Valeron's Vinyl Channel WC; среда, 15 апреля, 16:30 – эфир с компанией Sony; четверг, 16 апреля, 16:30 – эфир с Harman RUS CIS LLC.

 

Валерий Быковщенко расскажет, какие типы головок звукоснимателей бывают, чем они отличаются, как за ними ухаживать, какие головки подходят под определённые музыкальные жанры, а также познакомит слушателей/зрителей с ассортиментом картриджей японской фирмы Sumiko. Павел Петров, технический специалист по аудиопродуктам SONY, объяснит, как наслаждаться в карантине хорошим звуком, не мешая окружающим (Внимание, спойлер! Речь пойдйт об авторской серии персонального аудио). Даниэль Тимербаев из Harman RUS CIS LLC расскажет о голосовых помощниках, используемых в современной аудиотехнике. В ходе выступления он кратко раскроет историю развития аудиопродуктов и поделится своей точкой зрения на то, в каком направлении индустрия развивается сейчас.

 

«Живые» эфиры пройдут на странице выставки в Facebook. Те, кто не сможет присоединиться к трансляциям, сможет просмотреть их в записи.

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