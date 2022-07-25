Прятать или не прятать?

25.07.2022 12:58

Таким вопросом задались эксперты специализированного издания CE Pro – и провели исследование, чтобы выяснить, предпочитают ли заказчики скрытую установку интеллектуальных домашних развлекательных систем или хотят, чтобы современные технологии (и достаток владельцев дома) оставались на виду?



Результаты исследования (оно проводилось впервые) говорят о том, что, вопреки распространённому мнению, домовладельцы далеко не всегда требуют от инсталляторов сделать аудио-видеотехнику невидимой, встроить её в мебельные ниши, спрятать за настенными панелями и т.п. Более того, сами интеграторы, принявшие участие в опросе, зачастую не рады требованиям убрать с глаз долой всю техническую «начинку» дома, и не потому, что такие задачи сложнее реализовать, а потому, что порой это сводит на нет все преимущества той или иной технологии. Выяснилось, что во многих случаях на подобных решениях настаивает даже не сам заказчик, а дизайнер или архитектор, который не хочет портить созданный им красивый вид…

Многие инсталляторы приходят к одним и тем же выводам: нужно объяснять клиенту, что технологии – главное и первоочередное, если заказчик действительно хочет получить выдающийся результат. Другое дело, что технику можно установить так, что она будет меньше бросаться в глаза, но совсем необязательно всеми правдами и неправдами стараться полностью скрыть её. Как показывают результаты опроса, такая тактика очень эффективна: оказывается, заказчик часто просто следует тренду – или поддаётся увещеваниям дизайнера – даже не задумываясь о существовании компромисса.

86% опрошенных интеграторов указали, что их обычно просят осуществить скрытый монтаж «хотя бы некоторых электронных устройств». Лишь каждый пятый (20% всех участников опроса) инсталлятор заявил, что требование скрытой установки есть в каждом реализуемом им проекте. Чаще всего заказчики просят убрать электронные компоненты в отдельную стойку и разместить её не на виду. Из других самых распространённых требований аналитики отметили просьбы установить архитектурные громкоговорители с менее заметными грилями (с узкой окантовкой), встраиваемые в потолок светильники меньшего размера, монтируемые заподлицо настенные панели управления, а также моторизованные жалюзи, которые полностью убираются в подвесной потолок. Реже встречаются просьбы использовать моторизованные проекционные экраны (лифты для телевизоров и проекторов, отдельные боксы для проекторов) и прятать акустические системы за гипсокартонные перегородки. При установке аудио-видеооборудования на открытых пространствах (в саду, на веранде дома и пр.) заказчики чаще всего просят инсталляторов прятать провода, а также использовать уличные громкоговорители, замаскированные под валуны, и сабвуферы, которые можно закопать в землю. 96% всех опрошенных интеграторов заявили, что, если оборудование невозможно «сделать невидимым», они рекомендуют заказчику использовать устройства с ярким индивидуальным дизайном. Это в первую очередь относится к большим телевизорам, электронным аудиокомпонентам, напольным громкоговорителям, панелям управления и пр.

И ещё один интересный факт: несмотря на то, что скрытый монтаж и подбор оборудования для него могут значительно увеличить время реализации проекта и потребовать от интегратора дополнительных усилий и затрат, лишь 30% опрошенных инсталляторов заявили, что всегда берут с заказчика доплату за выполнение подобных требований. 58% участников опроса делают это «время от времени», и только 12% – «часто».