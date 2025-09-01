ВХОД НА САЙТ

Pro-Ject A1.2. Во-первых, это удобно…


01.09.2025 11:03

 

 

Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject A1.2 – свежее пополнение ассортимента виниловых «вертушек», выпускаемых именитым австрийским производителем. Управление воспроизведением в этой модели автоматическое: если нажать кнопку пуска, тонарм проигрывателя автоматически переместится в начало записи.

 

У новинки сплошное антирезонансное шасси и демпфированный алюминиевый опорный диск. Есть встроенный фонокорректор, что упрощает интгерацию Pro-Ject A1.2 в уже имеющуюся аудиосистему. Тонарм проигрывателя – 8,3-дюймовый, алюминиевый, с шеллом из композита на основе карбона. Картридж, предустанавливаемый на заводе и точно настроенный – модели Pick it MM E. По своим параметрам он полностью согласован с тонармом и обеспечивает точное воспроизведение и динамичное звучание.

 

Автоматический проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject A1.2 доступен и отечественным виниломанам – недавно это устройство появилось в продаже в российских магазинах.

Комментарии

