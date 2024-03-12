Pro-Ject: апгрейд проигрывателей винила

12.03.2024 15:08

В ассортименте продукции, выпускаемой компанией Pro-Ject, представлены три набора (Upgrade Sets) для апгрейда проигрывателей виниловых дисков. Они позволяют улучшить качество звучания проигрывателя, как фирменного, производства Pro-Ject, так и других торговых марок. Наборы можно приобрести и в России.



Базовый комплект Basic состоит из прижима для пластинок Record Puck E, пробкового мата Cork it и четырёх демпфирующих опор Damp it. Прижим устраняет нежелательные вибрации пластинки, коврик также даёт демпфирующий эффект и защищает пластинку от повреждений и статического электричества. Опоры гасят низкочастотные вибрации.



В составе комплекта Advanced аксессуары более высокого уровня: прижим Clamp it и кожаный мат Leather it толщиной 2 мм; опоры такие же, как и в базовом наборе. Прижим фиксируется на шпинделе диска с помощью цангового механизма, не создаёт дополнительную нагрузку на опорный подшипник и подходит ко многим моделям проигрывателей.



Самый дорогой набор – Debut Carbon; он предназначен, как следует из названия, для апгрейда проигрывателей серии Debut Carbon. В комплект входят акриловый опорный диск Acryl it, ММ-звукосниматель Ortofon 2M Silver, оснащённый алмазной иглой с эллиптической заточкой и катушками из серебряной проволоки, и проставка для изменения высоты тонарма VTA it. Использование акрилового опорного диска позволяет практически полностью устранить резонансы; при его применении не нужен дополнительный демпфирующий коврик. Проставка при необходимости увеличивает высоту тонарма на 1,5 мм. Розничная цена комплектов: 9000, 18000 и 40000 рублей соответственно.