Pro-Ject Audio Systems: двойная премьера

29.11.2022 11:56

Австрийский производитель Pro-Ject Audio Systems представил два новых фирменных Hi-Fi усилителя: компактную стерео модель Stereo Box S3 BT и флагманский MaiA DS3.

Stereo Box S3 BT – устройство с поддержкой AptX Bluetooth 5.0. Мощность компактного двухканального интегрального усилителя: 2 x 40 Вт (4 Ом). Новинка предназначена для создания небольших стереосистем и использования в комплекте с полочными акустическими системами. Усилитель оснащается двумя аналоговыми входами, а также универсальным разъёмом 3,5 мм, который можно использовать для подключения сабвуфера.

У нового флагмана, усилителя MaiA DS3 – девять входных разъёмов для подключения источников аудиосигнала. Есть встроенный модуль предусилителя / фонокрректора, который рассчитан на использование звукоснимателей двух типов, MM и MC, и встроенный усилитель для наушников с разъёмом 6,3 мм. Также имеется коаксиальный цифровой вход и два оптических цифровых входных разъёма, плюс три дополнительных линейных входа и асинхронный USB-интерфейс XMOS (24 бит / 192 кГц). Мощность устройства: 140 Вт (4 Ом). К усилителю можно подключить сабвуфер (есть выделенный выход), предусмотрена возможность беспроводного подключения (Bluetooth AptX HD). Обе новинки можно использовать в одной системе: MaiA DS3 – в качестве основного усилителя, Box S3 – для управления акустикой во второй зоне.



