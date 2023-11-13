Pro-Ject Cleaning Set Basic: чистка винила быстро и недорого

13.11.2023 19:49

В Россию привезли новинку модельного ряда Pro-Ject – комплект для очистки иглы звукоснимателя проигрывателя виниловых пластинок и самих виниловых дисков от небольших загрязнений и статического электричества. В комплект Cleaning Set Basic входят щетки Brush It и Clean It с карбоновым ворсом.



Щётку Pro-Ject Brush It следует использовать для чистки винила. Она очень проста в эксплуатации и имеет удобную конструкцию. Ворсинки щётки сделаны из углеволокна, поэтому не только эффективно удаляют пыль с поверхности диска, но и снимают статическое напряжение. Вторая щётка, входящая в комплект, Pro-Ject Clean It, создана для очистки от загрязнений иглы звукоснимателя. Чистить иглу нужно лёгкими плавными движениями в направлении от основания к кончику.



Стоимость такого комплекта – 3000 рублей. Щётки упакованы в красивую коробку. Учитывая, что до новогодних праздников остаётся не так много времени, компания-производитель рекомендует обратить внимание на новинку всем, кто ищет небольшой и недорогой, но полезный подарок друзьям-аудиофилам.



