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Pro-Ject Debut Carbon EVO


24.09.2020 06:20

 

 

Новая модель винилового проигрывателя Pro-Ject появилась в продаже в российских Hi-Fi салонах. Устройство представляет собой обновлённую версию популярной «вертушки» Debut Carbon, первые образцы которой были выпущены ещё в 1998 году.

 

При разработке новой модели были учтены отзывы владельцев проигрывателей Debut прежних лет выпуска. Например, конструкторы снабдили Debut Carbon EVO тремя металлическими ножками, регулируемыми по высоте: они обеспечивают устойчивость и правильное положение проигрывателя даже на неровной поверхности. Кроме того, по просьбам пользователей добавлено электронное переключение скорости вращения пластинки; переключатель находится на нижней части шасси. Опорный диск проигрывателя сделан из металла и дополнительно демпфирован с помощью термопластичного эластомера. Усовершенствованная подвеска двигателя позволила устранить вибрации и сделать работу устройства практически бесшумной.

 

Debut Carbon EVO оснащается цельным карбоновым тонармом длиной 8,6 дюйма с предустановленным ММ-звукоснимателем Ortofon 2M Red. Проигрыватель комплектуется фирменным фоно-кабелем Connect It E и пылезащитной крышкой.

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