Pro-Ject Debut PRO S Balanced (Pick it S2 C Black): звучит солидно

07.06.2025 12:24

Проигрыватели виниловых дисков Pro-Ject новой модели Debut PRO S Balanced (Pick it S2 C Black) появились в продаже у российских дилеров австрийского производителя. Проигрыватель выглядит солиднее других устройств аналогичного класса благодаря увеличенным размерам.



Важная особенность новинки – наличие небалансного RCA выхода и балансного 5 pin Mini-XLR. Такой комплект разъёмов позволяет создать систему для балансной передачи сигнала, с расширенным динамическим диапазоном и низким уровнем шумов. Правда, потребуются установка на проигрыватель MC-картриджа (или совместимого MM) и балансный кабель (ни то, ни другое не входит в комплект поставки).



Проигрыватель Pro-Ject Debut PRO S Balanced (Pick It S2 C (Black) оснащается S-образным тонармом длиной десять дюймов с возможностью регулировки высоты (VTA) и угла азимута и фирменным MM-звукоснимателем Pick It S2 C Black с алмазной иглой с эллиптической заточкой. Шасси из MDF с восьмислойным чёрным матовым покрытием эффективно гасит вибрации. Опорный диск из литого алюминия с внутренним демпфирующим кольцом из TPE для гашения вибраций обеспечивает стабильное вращение пластинки. Переключение скорости (33 или 45 оборотов в минуту) – электронное.