Pro-Ject E1.2: «дорогой» звук за небольшие деньги

31.07.2025 12:03

Компания Pro-Ject выпустила виниловый проигрыватель E1.2. Это устройство начальной ценовой категории, которым производитель рассчитывает привлечь новый пласт покупателей – тех, кто не прочь купить виниловую «вертушку», но совсем не готов много платить.



Ещё один важный момент: в отличие от многих других аналогичных современных устройств, новый Pro-Ject E1.2 – модель в некотором роде историческая. В том смысле, что возвращает пользователя в ту эпоху, когда проигрыватель виниловых пластинок был просто проигрывателем виниловых пластинок, и более ничем – без дополнительных функций и возможностей. E1.2 с ременным приводом – полностью с ручным управлением, оснащается качественным тонармом и головкой звукоснимателя Pick it MM E, выпускается в трёх вариантах отделки (глянцевый чёрный, матовый белый, имитация древесины ореха) и, как утверждают его создатели, порадует качеством звучания даже искушённого аудиофила. Новинка представляет собой обновлённую версию фирменной модели E1, появившейся в ассортименте австрийского бренда в 2022 году и, в свою очередь, созданной «по мотивам» оригинальной Pro-Ject 1, выпущенной в 1991 году. У E1.2 нет встроенного фонокорректора/предусилителя, нет возможности подключения по Bluetooth или через USB, и, следовательно, нет возможности передачи звука на беспроводные колонки или наушники; оцифровать записи с его помощью тоже нельзя. «Полностью ручное управление» означает, что даже иглу на пластинку придётся опускать вручную – и поднимать, когда воспроизводимая аудиозапись подойдёт к концу. Таким образом, Pro-Ject предлагает аудиолюбителям вернуться к традиционному способу прослушивания: уделяя больше внимания процессу и тем самым оказываясь более в него вовлечённым.



Изменения конструкции по сравнению с моделью E1: более тяжёлый стол со встроенным демпфирующим кольцом – отсюда меньше вибраций и более точное воспроизведение, и картридж собственного производства вместо выпускаемого компанией Audio Technica AT 3600 L, которым комплектовались устройства модели E1. Новинка уже поступила в продажу в Европе по цене 329 евро или 249 фунтов стерлингов.