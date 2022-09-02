Pro-Ject: очередной Debut

02.09.2022 10:01

Debut PRO S – новая модель проигрывателей виниловых дисков в самой знаменитой серии устройств, выпускаемых уважаемым австрийским производителем.



Новинка имеет шасси (материал – MDF), размеры которого превосходят типичные для моделей линейки Debut габариты. Причина – в длине S-образного тонарма, которым комплектуется проигрыватель; его длина составляет десять дюймов. Тонарм сделан из алюминия, имеет регулировки высоты (VTA) и угла азимута. Это означает, что на проигрыватели Pro-Ject Debut PRO S можно устанавливать любые звукосниматели с SME-креплением.



У «вертушки» литой алюминиевый опорный диск, на который нанесено внутреннее демпфирующее кольцо из TPE. Суб-диск – также из алюминия, он изготовлен методом алмазной резки. Двигатель механически развязан с шасси с целью устранить вибрации. Проигрыватель оснащён электронным переключателем скорости вращения 33 / 45 оборотов в минуту, регулируемыми по высоте металлическими опорами, MM-звукоснимателем Pro-Ject Pick It S2 C и акриловой пылезащитной крышкой. Цвет Debut PRO S – чёрный; покрытие наносится в восемь слоёв.



