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Pro-Ject: очередной Debut


02.09.2022 10:01

 

 

Debut PRO S – новая модель проигрывателей виниловых дисков в самой знаменитой серии устройств, выпускаемых уважаемым австрийским производителем.

 

Новинка имеет шасси (материал – MDF), размеры которого превосходят типичные для моделей линейки Debut габариты. Причина – в длине S-образного тонарма, которым комплектуется проигрыватель; его длина составляет десять дюймов. Тонарм сделан из алюминия, имеет регулировки высоты (VTA) и угла азимута. Это означает, что на проигрыватели Pro-Ject Debut PRO S можно устанавливать любые звукосниматели с SME-креплением.

 

У «вертушки» литой алюминиевый опорный диск, на который нанесено внутреннее демпфирующее кольцо из TPE. Суб-диск – также из алюминия, он изготовлен методом алмазной резки. Двигатель механически развязан с шасси с целью устранить вибрации. Проигрыватель оснащён электронным переключателем скорости вращения 33 / 45 оборотов в минуту, регулируемыми по высоте металлическими опорами, MM-звукоснимателем Pro-Ject Pick It S2 C и акриловой пылезащитной крышкой. Цвет Debut PRO S – чёрный; покрытие наносится в восемь слоёв.

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