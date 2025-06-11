Pro-Ject Pick It MM EVO – российским виниломанам

11.06.2025 14:54

МM-картридж Pro-Ject Pick It MM EVO предназначен для использования с тонармами небольшой и средней массы. Звукосниматель появился в продаже в России по цене 18000 рублей.

Картридж оснащается иглой с эллиптической заточкой. Pro-Ject Pick It MM EVO разработан при участии инженеров датской компании Ortofon; использована технология раздельных полюсных наконечников, которая позволяют получить ровную частотную характеристику, как у MC-моделей. Производитель обещает хорошую детализацию и расширенный частотный диапазон, а также особенно насыщенное и динамичное звучание благодаря тому, что картридж развивает на выходе сигнал до 7 мВ.

Блок иглы, которой оснащается звукосниматель – сменный, что облегчает обслуживание проигрывателя. Резьбовые отверстия в корпусе картриджа упрощают его установку на шелл.



