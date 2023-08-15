Pro-Ject Signature: шеллы для тонармов с SME-креплением

15.08.2023 11:31

Держатели для картриджей, или шеллы, серии Signature, которые выпускает компания Pro-Ject, появились в продаже в магазинах российских дилеров. В наличии имеются пять моделей схожей конструкции, но выполненных из разных материалов и в разной отделке.



В зависимости от того, какой держатель для картриджа установлен на виниловом проигрывателе, меняется звучание последнего. Подбирая тот или иной шелл, владелец «вертушки», по сути, производит тонкую настройку звука, добиваясь нужного эффекта в зависимости от конструкции и материала держателя. В частности, в новой серии шеллов Pro-Ject представлены модели из алюминия (Signature Alu, Black и Chrome), карбона (Signature Carbon) и древесины дуба (Signature Wood/Oak). Последний – самый лёгкий, он весит всего 8 г. Вес карбонового шелла – 10 г; алюминиевых – 12 г (Alu) и 13,5 г (Black и хромированный Chromе).



Все шеллы серии Signature имеют стандартное полудюймовое крепление для картриджа и подходят для установки как MM-, так и MC-картриджей. Для монтажа на тонарм предусмотрено соединение SME. Особенность новинок – наличие бокового винта для регулировки азимута; такое решение облегчает настройку проигрывателя. Шеллы Pro-Ject серии Signature комплектуются проводами из бескислородной меди для подключения картриджа.



