Pro-Ject в Мюнхене

02.06.2022 08:43

«Разбавим» анонсы Fresh Hi-Fi & Vinyl Show информацией о том, как прошла выставка High End Show 2022 в Мюнхене, на которой один из самых больших стендов заняла компания Pro-Ject. Производитель привёз множество новинок, а представил их прессе и деловым партнёрам лично Хайнц Лихтенеггер, основатель Pro-Ject.



Один из демонстрировавшихся на выставке компонентов – обновлённая версия проигрывателя Debut PRO S, настоящего хита продаж Pro-Ject. У него увеличенное шасси, десятидюймовый S-образный тонарм, а в комплект поставки входит прижим для пластинок Record Puck. Две High End новинки – это «вертушка» Signature 12.2 с массивным опорным диском и новой панелью управления, а также RPM 12 с тремя тонармами; этот проигрыватель вызвал особенно большой интерес у посетителей выставки.



На стенде были также представлены проигрыватель с балансным выходом X8 из линейки True Balanced (массивное шасси из MDF, демпфированный алюминиевый диск весом 5,1 кг, фирменный карбоновый тонарм 9cc Evolution длиной 9 дюймов), а также новые фонокорректоры S3 и DS3, стереоусилитель Amp Box S3 (2 х 40 Вт / 4 Ом) и интегральный усилитель Stereo Box S3 BT (с Bluetooth-модулем с поддержкой кодека aptX HD) – все из Hi-Fi серии Box Design.