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Pro-Ject возвращает в «золотой век» винила


01.11.2024 14:56

 

 

Новая модель проигрывателей виниловых пластинок Pro-Ject называется Classic Reference. Это суперсовременное устройство с классическим дизайном и явными отсылками к ретро: «вертушка» наверняка напомнит многим модели, популярные 50-60 лет назад…

 

Проигрыватель комплектуется S-образным тонармом с внутренним демпфированием EVO 9 AS HG; подшипники ABEC 7 обеспечивают «максимальную стабильность». Двигатель – переменного тока, привод ременной, разъёмы для подключения представлены стандартными RCA и балансными XLR; проигрыватель можно подключать к фонокорректорам и другим Hi-Fi компонентам.

 

Новый флагман серии Classic выпускается в двух вариантах отделки: серебро с чёрным и латунь с древесиной акации. Выглядит «дорого-богато», солидно и надёжно. Конструкция – воплощение понятия High Fidelity; в самой компании новинку позиционируют как ультравысококлассный апгрейд модели Classic EVO или усовершенствованную версию выпущенной ограниченной партией VPO 175. Цена – от 5999 долларов США. В комплект поставки входят фирменный фиксатор для пластинок Clamp it и коврик Leather It.

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