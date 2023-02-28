ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Pro-Ject: всё самое лучшее для любителей винила


28.02.2023 10:38

 

 

Новости австрийской компании Pro-Ject: в Европе в ближайшее время начнутся продажи двух обновлённых моделей машинок для чистки виниловых пластинок, а до России доехали фирменные картриджи Pick It S2 C Black.

 

Устройства для глубокой чистки винила VC-E2 и VC-S3 различаются размерами; в остальном они практически идентичны. Более миниатюрная VC-E2 оснащается резервуаром ёмкостью 0,5 л и имеет габариты 310 x 266 x 210 мм и вес 6,5 кг. VC-S3 – массивнее: у неё двухлитровый резервуар, весит машинка 8 кг при размерах 415 x 325 x 272 мм. Прижим для пластинок – не накручивающийся, как раньше, а магнитный. Улучшен состав чистящей жидкости Wash It 2. В машинках модели VC-S3 используется двигатель новой конструкции, более мощный. За один или два оборота пластинки (вращение осуществляется по часовой стрелке и против неё) нанесённый на поверхность диска состав полностью удаляется вместе с загрязнениями, не оставляя никаких следов.

 

Звукосниматель MM-типа (с подвижным магнитом) Pro-Ject Pick It S2 С Black теперь смогут купить и российские аудиолюбители. Конструкторы применили решение, которое обычно используется при разработке DJ-моделей высокого класса: Pro-Ject Pick It S2 С Black комплектуется алмазной иглой с эллиптической заточкой, устанавливаемой на прочном кантилевере. Благодаря сменному блоку иглы картридж особенно удобен в обслуживании. Выходной сигнал в 6 мВ делает картридж совместимым практически с любыми MM-фонокорректорами; подходящие тонармы – любые со средней массой 15-20 г и оснащённые стандартным SME-креплением для картриджа.

Связанные новости:
 Nagaoka: аксессуары для виниловых проигрывателей - 22.02.2023 11:30
 Декоративные съёмные панели для вашего Pro-Ject  - 21.02.2023 11:48
 «Вертушка» класса люкс - 16.02.2023 17:10
 Цвет сезона – белый - 16.02.2023 11:39
 Виниловый JBL: классика и современность - 14.02.2023 08:25
 Вакуумная чистка винила: Rekkord RCM  - 03.02.2023 10:45
 На российском рынке появились межблочные кабели Pro-Ject с разъемами Neutrik - 29.12.2022 13:16
 Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM - 16.11.2022 09:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007