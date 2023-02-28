Pro-Ject: всё самое лучшее для любителей винила

28.02.2023 10:38

Новости австрийской компании Pro-Ject: в Европе в ближайшее время начнутся продажи двух обновлённых моделей машинок для чистки виниловых пластинок, а до России доехали фирменные картриджи Pick It S2 C Black.



Устройства для глубокой чистки винила VC-E2 и VC-S3 различаются размерами; в остальном они практически идентичны. Более миниатюрная VC-E2 оснащается резервуаром ёмкостью 0,5 л и имеет габариты 310 x 266 x 210 мм и вес 6,5 кг. VC-S3 – массивнее: у неё двухлитровый резервуар, весит машинка 8 кг при размерах 415 x 325 x 272 мм. Прижим для пластинок – не накручивающийся, как раньше, а магнитный. Улучшен состав чистящей жидкости Wash It 2. В машинках модели VC-S3 используется двигатель новой конструкции, более мощный. За один или два оборота пластинки (вращение осуществляется по часовой стрелке и против неё) нанесённый на поверхность диска состав полностью удаляется вместе с загрязнениями, не оставляя никаких следов.



Звукосниматель MM-типа (с подвижным магнитом) Pro-Ject Pick It S2 С Black теперь смогут купить и российские аудиолюбители. Конструкторы применили решение, которое обычно используется при разработке DJ-моделей высокого класса: Pro-Ject Pick It S2 С Black комплектуется алмазной иглой с эллиптической заточкой, устанавливаемой на прочном кантилевере. Благодаря сменному блоку иглы картридж особенно удобен в обслуживании. Выходной сигнал в 6 мВ делает картридж совместимым практически с любыми MM-фонокорректорами; подходящие тонармы – любые со средней массой 15-20 г и оснащённые стандартным SME-креплением для картриджа.



