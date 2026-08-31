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Pro-Ject x Harley-Davidson – для виниломанов или байкеров?


31.08.2026 16:41

 

 

Проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject x Harley-Davidson – для виниломанов или байкеров? Новинка стоит почти 3300 долларов США, и за эту сумму не может не быть просто дорогой игрушкой, созданной в рекламных целях.

 

В отличие от некоторых lifestyle-коллабораций, которые зачастую сводятся к размещению на устройстве логотипа партнёра, нестандартной отделке и завышенному ценнику, этот проект разработан с нуля. Корпус проигрывателя представляет собой сэндвич-конструкцию из алюминия и МДФ. Полированный алюминий, нержавеющая сталь и коврик из натуральной кожи усиливают ассоциации с атрибутикой, присущей байкерам и их «железным коням». Под тяжёлым 300-миллиметровым стеклянным диском расположен алюминиевый субдиск. Массивная (915 г) прижимная шайба с логотипом Harley-Davidson удерживает пластинку и обеспечивает дополнительное демпфирование. Общая масса подвижных частей приводной системы составляет 2,75 килограмма, что, по словам представителей Pro-Ject, способствует повышению стабильности вращения.

 

Диск приводится в движение ремнём и синхронным двигателем переменного тока, питаемым от фирменного генератора. Переключение скорости вращения (33 и 45 об/мин) – электронное. Три регулируемые по высоте алюминиевые ножки помогают изолировать проигрыватель от внешних вибраций. Проигрыватель комплектуется 8,6-дюймовым S-образным алюминиевым тонармом со съёмным шеллом типа SME и внутренней проводкой из высокочистой меди. Адаптивный механизм антискейтинга изменяет эффективную силу антискейтинга по мере перемещения иглы по пластинке. Сколько таких проигрывателей выпустит Pro-Ject – а они будут выпущены ограниченной партией – не сообщается.

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