PRO SR-2408iw: архитектурная АС премиального уровня

07.09.2023 08:44

Новая модель встраиваемой акустики премиального уровня будет представлена на стендах компании Pro Audio Technology на выставках CEDIA Expo 2023 и Commercial Integrator Expo 2023. Новинка – так называемая архитектурная акустическая система SR-2408iw. Это относительно компактная встраиваемая колонка, предназначенная для использования в составе аудиокомплектов для оснащения премиальных домашних кинозалов класса High End и для установки на мега-яхтах.



Громкоговоритель Pro Audio Technology (PRO) SR-2408iw оснащается 1,5-дюймовым высокочастотным кольцевым излучателем, парой высокопроизводительных четырёхдюймовых среднечастотных драйверов и восьмидюймовым длинноходным басовиком. SR-2408iw – универсальная акустическая система, очень мощная, разработанная для проектов, в которых требования к качеству звука высоки, а пространства для установки больших колонок недостаточно. Глубина колонки – всего четыре дюйма (чуть больше 10 см), конструкция – полностью из алюминия; дополнительно можно приобрести съёмный металлический гриль с перфорацией, который можно красить в цвет стен или потолка. Громкоговорители SR-2408iw можно использовать в качестве основных фронтальных каналов, тыловых или сарраунд-каналов, высотных каналов в системах Dolby Atmos и пр.



SR-2408iw может выпускаться в двух вариантах: с осесимметричным волноводом (звук излучается строго вперёд, с нулевым отклонением от оси) или с асимметричным волноводом, который направляет звук под углом в 40 градусов к основной оси. Таким образом, звук будет направлен в сторону слушателей, находящихся в зоне наилучшего прослушивания, даже в тех случаях, когда громкоговоритель заподлицо встроен в стену. Это идеальное решение для относительно небольших помещений, например, яхтенных кают. Если же размеры комнаты позволяют, колонку можно закрепить на поверхности стены или потолка с помощью фирменного поворотного крепления. Частотный диапазон 45 Гц – 22 кГц позволяет использовать Pro Audio Technology SR-2408iw как широкополосный громкоговоритель в системах окружающего звучания и распределённого аудио.



