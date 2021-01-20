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Проблемы со слухом решат Olive Pro


20.01.2021 07:00

 

 

Всё больше производителей выпускают аудио устройства, выполняющие несколько разных функций, и всё чаще эти функции связаны с состоянием здоровья пользователей. Недавняя новинка от японской компании Olive Union – не исключение: модель Olive Pro – это одновременно и беспроводные наушники, и подобие слухового аппарата.

 

Olive Pro подходят даже тем, у кого есть проблемы со слухом: «умный» процессор автоматически отсекает все внешние шумы и увеличивает громкость человеческих голосов – неважно, идёт ли речь о телефонном звонке или просмотре кинофильма. Конечно, пользователям с серьёзными нарушениями это не поможет, но статистика говорит о том, что нарушения незначительные или средней тяжести наблюдаются почти у 500 миллионов человек во всём мире, и лишь 20% из них обращаются за медицинской помощью.

 

По словам основателя Olive Union, наушники разработаны, чтобы улучшить качество жизни этих людей, среди которых – и его дядя: «когда он стал хуже слышать, всё было против него – дизайн, цены, техническая поддержка». Поэтому Olive Pro чрезвычайно просты в использовании, а настроить их может любой человек, не прибегая к помощи специалиста – для этого имеется мобильное приложение; весь процесс занимает не более пяти минут. Наушники могут работать без подзарядки в течение 18 часов, продаются вместе с зарядным/защитным футляром. Розничная цена: 199 долларов США.

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