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Procella Audio: новый подход


24.06.2026 18:40

 

 

В эти дни в Барселоне проходит выставка CineEurope 2026, на которой Procella Audio представляет свою новую кинотеатральную концепцию IMMERSIO. Кроме того, компания демонстрирует на выставке новые модели сабвуферов серии UNO и акустическую систему P8 нового поколения.

 

IMMERSIO, новая разработка инженеров Procella Audio, призвана решить проблему, возникающую в тех случаях, когда в коммерческом или домашнем кинозале используется светодиодный экран вместо традиционного, из акустически прозрачного полотна, и звук от расположенных за экраном акустических систем больше не может проходить сквозь экран.

 

В самой Procella Audio концепцию IMMERSIO называют «первым в мире» решением, позволяющим эффективно совместить преимущества высококачественных LED экранов (высокая яркость, контрастность, расширенные возможности установки) и иммерсивного звука. В компании считают, что возникающие сложности следует решать комплексно, имея в виду, что экран и колонки – не раздельные компоненты, а единое целое. IMMERSIO предназначена и для коммерческих кинотеатров, и для персональных домашних кинозалов высокого уровня: потребителям предлагают две версии продукта, Premium и Elite, с экранами, размер которых составляет от 4 до 11 кв.м. В дополнение – Aurora, фирменная технология калибровки данных и сжатия без потерь, позволяющая снизить требования к используемым кабелям без ущерба для качества изображения.

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