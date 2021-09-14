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Procella Audio обновляет линейку усилителей


14.09.2021 10:58

 

 

Шведская компания Procella Audio, выпускающая референсные акустические системы для домашних кинозалов, представила новый усилитель мощности DA4280.

 

Четырёхканальный DA4280 (4 x 280 Вт / 8 Ом) стал первым устройством из обновлённого семейства фирменных мощников; до конца года Procella Audio планирует выпустить ещё несколько новых моделей усилителей. Производитель рекомендует обратить внимание на широкий динамический диапазон с выраженными низкими частотами, прозрачность и музыкальность DA4280 и обещает, что качеством звучания останутся довольны даже самые придирчивые ценители.

 

Новинка представляет собой надёжный высокопроизводительный универсальный усилитель класса D, предназначенный для работы со всеми моделями акустических систем из ассортимента Procella Audio, от P1 до P860. В разработке приняли участие инженеры датской Pascal Audio – в DA4280 используются знаменитые усилительные модули этой компании.

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