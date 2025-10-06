Procella Audio расширяет ассортимент

ВХОД НА САЙТ

06.10.2025 14:16

 

 

Шведская компания Procella Audio представила несколько новинок, в числе которых – свежее пополнение фирменной серии сабвуферов UNO (модели P21Si и P24Si) и настенная/потолочная акустическая система P5oCW. Кроме того, компания объявила о выходе обновлённой колонки P28Mk3; её производитель рекомендует использовать в качестве основных и surround-каналов при оснащении домашних кинозалов.

 

Procella P21Si и P24Si – сабвуферы профессионального уровня с басовыми драйверами 21” и 24” и корпусами закрытого типа, предназначенные для использования в кинозалах любой площади. Более крупная модель – для инсталляций, к которым предъявляются особенно высокие требования. Подробные описания пока отсутствуют, известны лишь мощность и габариты, но производитель обещает плотные, очень мощные и точные басы. Procella P21Si: номинальная мощность 1800 Вт, пиковая 3600 Вт, размеры 805 x 700 x 300 мм. Procella P24Si: номинальная мощность 2400 Вт, пиковая 4800 Вт, размеры 805 x 700 x 390 мм.

 

Procella P5oCW – акустическая система для установки на поверхности стены или потолка. Динамики установлены под углом 15 градусов, что позволяет добиться исключительно точной направленности звука. P5oCW – компактный (340 x 340 x 100 мм), но мощный громкоговоритель, идеальное решение в ситуациях, когда места для установки не так много, как хотелось. Рекомендации по использованию: каналы Atmos, боковые surround-каналы. Характеристики системы: частотный отклик 90 Гц – 20 кГц (-3dB; максимальный SPL: 113 дБ постоянный, 119 дБ пиковый; чувствительность 91 дБ (1 м / 1 Вт).

 

Procella P28Mk3 – третье поколение акустической системы, разработанной инженерами компании специально для тех случаев, когда требуется широкий динамический диапазон, особенно при оснащении очень большого помещения, но по тем или иным причинам установить крупные полнодиапазонные колонки невозможно. Звучание P28 – очень мощное, точное и динамичное; колонка универсальна и сравнима по своим способностям с фирменной P815, превосходящей её габаритами более чем в два с половиной раза. Специально для P28 разработан восьмидюймовый мидбасовый драйвер (колонка оснащается двумя такими динамиками, расположенными по принципу D’Appolito). Основные характеристики: импеданс 4 Ом номинальный, свыше 6 Ом рабочий; чувствительность 95 дБ, максимальный SPL 122 дБ / 128 дБ (постоянный/пиковый) для отдельно стоящей колонки, 128 дБ / 132 дБ для АС, встроенной в стену; АЧХ 75 Гц – 20 кГц, кроссовер Линквица-Рейли четвёртого порядка. Динамики: 1,5” высокочастотник с фирменным эллиптическим волноводом постоянной направленности и два мидбасовых драйвера 8” с звуковой катушкой 40 мм. Объём закрытого корпуса: 35 л. Размеры 620 x 450 x 190 мм, вес 21 кг.

