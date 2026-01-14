Procella IMMERSIO: новая концепция

14.01.2026 15:16

К собственному 20-летию шведская компания Procella Audio разработала новую концепцию кинотеатральной акустики под названием IMMERSIO. Что это такое, мир узнает в начале февраля, на выставке ISE 2026.



Производитель пока не раскрывает детали, описывая свою разработку как «аудиовизуальную инсталляцию, созданную с использованием многолетнего опыта Procella в сфере коммерческого кино» и «призванную удовлетворить растущий спрос на подобные инсталляции в элитных жилых пространствах». Известно лишь, что речь идёт о готовом решении, состоящем из акустических систем и светодиодного экрана. Экраны будут доступны в двух вариантах: Premium и Elite, с диагональю от 120 до 200 дюймов.



Кроме того, на стенде будут показаны флагманские акустические системы Procella P8 нового поколения, а также фирменные сабвуферы серии UNO, в том числе модели U21 и U24.