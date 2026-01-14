ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Procella IMMERSIO: новая концепция


14.01.2026 15:16

 

 

К собственному 20-летию шведская компания Procella Audio разработала новую концепцию кинотеатральной акустики под названием IMMERSIO. Что это такое, мир узнает в начале февраля, на выставке ISE 2026.

 

Производитель пока не раскрывает детали, описывая свою разработку как «аудиовизуальную инсталляцию, созданную с использованием многолетнего опыта Procella в сфере коммерческого кино» и «призванную удовлетворить растущий спрос на подобные инсталляции в элитных жилых пространствах». Известно лишь, что речь идёт о готовом решении, состоящем из акустических систем и светодиодного экрана. Экраны будут доступны в двух вариантах: Premium и Elite, с диагональю от 120 до 200 дюймов.  

 

Кроме того, на стенде будут показаны флагманские акустические системы Procella P8 нового поколения, а также фирменные сабвуферы серии UNO, в том числе модели U21 и U24.

Связанные новости:
 Профессионально для дома: Optoma Photon Beam PK52 - 14.01.2026 15:18
 Мировая премьера Samsung  - 12.01.2026 14:49
 Кино уровня High End: UST-проекторы AWOL Vision - 12.01.2026 14:06
 Hisense готовит сюрприз для киноманов - 26.12.2025 23:55
 Новый флагман: Optoma ZK1000 - 18.12.2025 11:56
 Новое слово в истории. Истории домашних кинотеатров. - 12.12.2025 15:18
 Procella Audio расширяет ассортимент - 06.10.2025 14:16
 Procella Audio обновляет линейку усилителей - 14.09.2021 10:58
 MMS Cinema начала продажи продукции Kimber Kable  - 07.06.2021 10:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007