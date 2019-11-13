Продажи наушников в России: каждые третьи – беспроводные

13.11.2019 16:17

Компания «Связной» опубликовала информацию о продажах наушников на российском рынке за девять месяцев 2019 года, с января по сентябрь. Из пресс-релиза не ясно, идёт ли речь только о продажах через розничные магазины сети «Связной» или это сводные данные, полученные в том числе из других (?) источников.



Сообщается, что за указанный период россияне прибрели 11,5 млн. наушников на общую сумму 23,7 млрд.рублей. Это на 28% в штуках и 63% в деньгах больше, чем было куплено в прошлом году за аналогичный период. Средняя розничная цена наушников за три квартала 2019 года выросла на 27% и составила 2100 рублей. Самые раскупаемые модели в натуральном выражении – производства JBL, Sony, Apple и Samsung; в денежном выражении лидерство у Apple.



Продажи беспроводных наушников составили около 35% рынка в штуках и 71% в деньгах. За девять месяцев нынешнего года таких наушников было продано почти в два раза больше, чем в 2018 году: 4 миллиона устройств на общую сумму 16,8 млрд.рублей. Разброс цен при этом составил от 1590 рублей за самые простые модели до 20990 рублей за новинку от Apple, AirPods Pro. Из современных трендов стоит отметить функцию шумоподавления, защиту от влаги и пота, увеличенное время работы и поддержку беспроводной зарядки; таких наушников появляется всё больше.