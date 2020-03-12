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Продажи ТВ могут «просесть» из-за коронавируса


12.03.2020 07:00

 

 

В связи с распространением по планете коронавируса эксперты предупреждают о всё новых последствиях эпидемии. В частности, существует мнение, что может значительно пострадать рынок ТВ-устройств – в том случае, если придётся отменить такие зрелищные мероприятия, как Олимпийские Игры и Чемпионат Европы по футболу 2020.

 

Южнокорейский новостной ресурс The Elec сообщает, что китайская компания Xiaomi, которая в 2019 году занимала пятое место в мире по производству телевизоров в 2019 году, подтвердила, что в нынешнем году сократит поставки: на 20% в марте и на 10-15% в апреле. Аналитики розничного гиганта Walmart считают, что к концу апреля возникнут перебои с поставками телевизоров в США. В Samsung настроения более оптимистичные: производителю удалось избежать проблем своих китайских конкурентов, поскольку многие его предприятия находятся в районах, относительно не затронутых вирусом – в Мексике, Чехии, Венгрии и Вьетнаме.

 

Что касается двух крупнейших мировых спортивных состязаний, обеспокоенность экспертов вызвана тем, что и Олимпиада, и Евро-2020 должны были привлечь внимание огромного числа потребителей, многие из которых рассматривали возможность приобрести ТВ последних моделей, чтобы смотреть картинку лучшего качества. Эпидемия может оказать двойное влияние – уменьшить доступные товарные запасы и снизить число потребителей, заинтересованных в покупке телевизоров в связи с отменой или переносом соревнований. Кроме того, Олимпийские игры должны были стать платформой для первой в мире 8K-трансляции – об этом давно заявила японская национальная телекомпания NHK, – что, в свою очередь, простимулировало бы продажи 8K-телевизоров с большим экраном.

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