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Продажи «умных» колонок выросли на 69%


25.07.2024 13:23

 

 

Рост продаж «умных» колонок зафиксировали аналитики группы «М.Видео-Эльдорадо». По предварительным данным, за первые шесть месяцев текущего года рост продаж смарт-спикеров составил 69% в денежном и 44% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

Сообщается, что за первое полугодие 2024 года россияне купили в магазинах розничной торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» 2,2 миллиона интеллектуальных громкоговорителей на общую сумму 20 миллиардов рублей. Средняя цена за «умную» колонку в российских магазинах составляет 8900 рублей. Самой большой популярностью у российских потребителей пользуются устройства производства «Яндекс», VK, «Сбер», Xiaomi и Apple – они вошли в топ-5 брендов, продукция которых реализуется в магазинах «М.Видео-Эльдорадо». Чаще других покупают колонки «Яндекс; в приоритете такие модели, как «Яндекс.Станция Макс», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт», новая версия «Яндекс.Станции Мини» с часами и «Яндекс.Станция 2».

 

По мнению специалистов, росту продаж способствует активное развитие голосовых ассистентов и совершенствование языковых моделей, вследствие чего «умные» колонки стали «не просто гаджетом для развлечений, а персональным цифровым помощником и ассистентом». Такие устройства могут «беседовать» с человеком, а также отлично справляются с ролью няни для ребёнка, позволяя родителям заниматься домашними делами.

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